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Підпал храму УГКЦ у Львові: поліція уже затримала підозрюваного

14 квітня 2023 13:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Підпал храму УГКЦ у Львові: поліція уже затримала підозрюваного
Підозрюваний у підпалі церкви на Сихові. Фото: Telegram-канал Максима Козицького
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Поліція затримала мешканця Закарпатської області, який підозрюється у підпалі храму УГКЦ. Оперативно вирахувати його допомогли камери відеоспостереження.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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За словами Козицького, людину, підозрювану у підпалі греко-католицької церкви Різдва Пресвятої Богородиці, уже затримали.

Цією людиною виявився житель Закарпатської області..

Як вирахували зловмисника

Голова Львівської обласної військової адміністрації розповів про те, як правоохоронцям вдалося так швидко знайти підозрюваного.

У цьому допомогли камери відеоспостереження, встановлені у межах програми "Безпечна Львівщина" та проєкту Vision, який ще з квітня 2022 року втілює Львівська ОВА, поліція Львівської області та Львівський ІТ Кластер.

Підозрюваний у підпалі церкви на Сихові
Підозрюваний у підпалі церкви на Сихові
Фото: Telegram-канал Козицького

"Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін до десяти років. Дякуємо правоохоронцям за оперативну роботу", — наголосив Максим Козицький.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 квітня, у Львові на Сихові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Рятувальники спрацювали оперативно та не дали досягнути трагічних наслідків для легендарного храму, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту до України у 2001 році спілкувався з українською молоддю.

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