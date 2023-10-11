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Под Донецком убил 21 военного ВСУ: СБУ объявила подозрение российскому снайперу

11 октября 2023 15:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Под Донецком убил 21 военного ВСУ: СБУ объявила подозрение российскому снайперу
Российский снайпер. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

СБУ сообщила о подозрении вражескому снайперу, убившему 21 военного ВСУ. Он входил в состав подразделения, которое обстреливало украинские позиции под Донецком.

Об этом сообщает СБУ .

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Что известно

Установлено, что за время ведения боевых действий на передовой фигурант убил не менее 21 военнослужащего ВСУ.

Украинским защитникам удалось захватить его в плен в конце лета этого года вблизи поселка Невельское Покровского района Донецкой области.

"По данным следствия, задержанным оказался житель временно оккупированного Донецка, работавший кладовщиком в местном автомагазине, а в 2015 году присоединился к так называемой "народной милиции ДНР"", — говорится в сообщении.

Известно, что там он прошел обучение в российских лагерях подготовки боевиков под руководством инструкторов-спецназовцев из страны-агрессора.

"В рядах вражеского подразделения выполнял боевые задания российских командиров против сил АТО на востоке Украины. За убийства украинцев предатель ежемесячно получал от оккупантов "зарплату" в рублях", — отметили в СБУ.

Полномасштабная война

После начала полномасштабного вторжения снайпера включили в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора. Вместе с российскими захватчиками он принимал непосредственное участие в боестолкновениях на западных окраинах Донецка, а также возле Песков и Марьинки.

На основании собранных доказательств СБУ сообщила фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила предателей, скорректировавших ракетный удар России по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября. Тогда в результате обстрела погибли 55 человек.

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