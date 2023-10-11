Під Донецьком вбив 21 військового ЗСУ: СБУ оголосила підозру російському снайперу
СБУ повідомила про підозру ворожому снайперу, який вбив 21 військового ЗСУ. Він входив до складу підрозділу, який обстрілював українські позиції під Донецьком.
Про це повідомляє СБУ.
Що відомо
Встановлено, що за час ведення бойових дій на передовій фігурант вбив щонайменше 21 військовослужбовця ЗСУ.
Українським захисникам вдалося захопити його в полон наприкінці літа цього року поблизу селища Невельське Покровського району на Донеччині.
"За даними слідства, затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Донецька, який працював комірником у місцевому автомагазині, а у 2015 році приєднався до так званої "народної міліції ДНР", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що там він пройшов навчання в російських таборах підготовки бойовиків під керівництвом інструкторів-спецназівців з країни-агресора.
"У лавах ворожого підрозділу виконував бойові завдання російських командирів проти сил АТО на сході України. За вбивства українців зрадник щомісяця одержував від окупантів "зарплату" в рублях", — зазначили в СБУ.
Повномасштабна війна
Після початку повномасштабного вторгнення снайпера включили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора. Разом з російськими загарбниками він брав безпосередню участь у боєзіткненнях на західних околицях Донецька, а також біля Пісків та Мар’їнки.
На підставі зібраних доказів СБУ повідомила фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила зрадників, які скоригували ракетний удар Росії по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня. Тоді внаслідок обстрілу загинуло 55 людей.