Під Донецьком вбив 21 військового ЗСУ: СБУ оголосила підозру російському снайперу

Російський снайпер. Фото: скриншот з відео

СБУ повідомила про підозру ворожому снайперу, який вбив 21 військового ЗСУ. Він входив до складу підрозділу, який обстрілював українські позиції під Донецьком.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо

Встановлено, що за час ведення бойових дій на передовій фігурант вбив щонайменше 21 військовослужбовця ЗСУ.

Українським захисникам вдалося захопити його в полон наприкінці літа цього року поблизу селища Невельське Покровського району на Донеччині.

"За даними слідства, затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Донецька, який працював комірником у місцевому автомагазині, а у 2015 році приєднався до так званої "народної міліції ДНР", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що там він пройшов навчання в російських таборах підготовки бойовиків під керівництвом інструкторів-спецназівців з країни-агресора.

"У лавах ворожого підрозділу виконував бойові завдання російських командирів проти сил АТО на сході України. За вбивства українців зрадник щомісяця одержував від окупантів "зарплату" в рублях", — зазначили в СБУ.

Повномасштабна війна

Після початку повномасштабного вторгнення снайпера включили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора. Разом з російськими загарбниками він брав безпосередню участь у боєзіткненнях на західних околицях Донецька, а також біля Пісків та Мар’їнки.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила зрадників, які скоригували ракетний удар Росії по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня. Тоді внаслідок обстрілу загинуло 55 людей.