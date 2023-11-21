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Во время аудита Минобороны на Черниговщине выявлены нарушения с убытком почти на 40 млн грн

21 ноября 2023 09:52
обновлено: 09:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во время аудита Минобороны на Черниговщине выявлены нарушения с убытком почти на 40 млн грн
Министерство обороны Украины. Фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ходе аудита Министерства обороны Украины выявлены нарушения в одной из воинских частей в Черниговской области. В результате сумма ущерба достигла почти 40 млн грн.

Об этом сообщает Минобороны.

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Ущерб государству, обнаруженный аудитом. Фото: Минобороны

Аудит Минобороны выявил нарушения в военной части Черниговщины

Так, служба внутреннего аудита Минобороны по сотрудничеству с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области.

Аудиторы министерства обнаружили нарушения, повлекшие ущерб государству на сумму 38,8 млн грн.

Известно, что самое масштабное из четырех нарушений – безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов. Это нанесло ущерб на 37,1 млн грн.

"Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, чем существенно меняли условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности", — говорится в сообщении.

В то же время с октября 2022 по апрель 2023 года, когда генераторы были критически нужны военным — большинство из них не поставлялось в воинские части, а накапливалось на складах.

А доля выданных генераторов для использования не превысила 15% от закупленных.

Также аудит установил и другие нарушения на общую сумму ущерба в 1,7 млн грн.

Кроме того, в ходе проверки Минобороны зафиксированы факты препятствования действиям аудиторов.

"О нарушениях должностных лиц, в частности командира воинской части, которые привели к потерям из государственного бюджета, решением руководства Минобороны материалы переданы в правоохранительные органы", — добавили в оборонном ведомстве.

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Скриншот поста Минобороны

Напомним, что Служба внутреннего аудита Министерства обороны проверила действия должностных лиц по тендеру с ценой 351 грн за одну обложку папки личного дела. Эта цена оказалась гораздо выше рыночной.

Также мы писали, что в коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр" КГГА заказали у ООО "Ай Ти Груп Украина" модуль "Пропуск в правительственный квартал" системы "Е-пропуск" суммой 3,61 млн грн. Это стало известно по результатам тендера, проведенного 23 октября.

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