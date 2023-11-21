Під час аудиту Міноборони на Чернігівщині виявлено порушення зі збитками на майже 40 млн грн

Міністерство оборони України. Фото: УНІАН

Під час аудиту Міністерства оборони України було виявлено порушення в одній із військових частин у Чернігівській області. Внаслідок цього сума збитків сягнула майже 40 млн грн.

Про це повідомляє Міноборони.

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Аудит Міноборони виявив порушення у військовій частині Чернігівщини

Так, служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області.

Аудитори міністерства виявили порушення, які призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн.

Відомо, що наймасштабніше із чотирьох порушень — безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів. Це завдало збитків на 37,1 млн грн.

"Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби", — йдеться у повідомленні.

Водночас з жовтня 2022 року по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим — більшість з них не постачалася до військових частин, а накопичувалася на складах.

А частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених.

Також аудит встановив й інші порушення на загальну суму збитків 1,7 млн грн.

Крім того, під час перевірки Міноборони зафіксовані факти перешкоджання діям аудиторів.

"Щодо порушень посадових осіб, зокрема командира військової частини, що призвели до втрат з державного бюджету, рішенням керівництва Міноборони матеріали передано до правоохоронних органів", — додали в оборонному відомстві.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, що Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони перевірила дії посадових осіб щодо тендеру з ціною у 351 грн за одну обкладинку теки особової справи. Ця ціна виявилася значно вище ринкової.

Також ми писали, що у комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр" КМДА замовили у ТОВ "Ай Ті Груп Україна" модуль "Перепустка в урядовий квартал" системи "Е-перепустка" сумою 3,61 млн грн. Це стало відомо за результатами тендеру, який провели 23 жовтня.