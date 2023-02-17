Пропагандиста RT Антона Кузнецова-Красовского заочно приговорили к пяти годам

Пять лет заключения: столичный суд заочно осудил пропагандиста Антона Кузнецова-Красовского
Российский пропагандист Антон Кузнецов-Красовский заочно получил пять лет заключения с конфискацией имущества. Бывший директор Russia Today неоднократно призывал к геноциду украинцев.
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
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Подробности
В ходе следственно-оперативных действий СБУ собрала обоснованные доказательства вины бывшего директора вещания прокремлевского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского в преступлениях против Украины.
В частности, он с февраля 2022 года публично поддерживал полномасштабное вторжение россии, оправдывал преступления оккупантов и призывал к геноциду украинского народа.
Свои "тезисы" пропагандист распространял во время эфиров на Russia Today, а также через подконтрольные Telegram-каналы. В настоящее время Кузнецов-Красовский признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации)
- ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов)
Следовательно, пропагандисту заочно назначено пять лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, накануне СБУ объявила подозрение руководителю "Промсвязьбанка", контролирующему финансовые учреждения на оккупированных территориях.