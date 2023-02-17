Пропагандиста RT Антона Кузнецова-Красовского заочно приговорили к пяти годам

Экс-директор Russia Today призывал к геноциду украинцев

Российский пропагандист Антон Кузнецов-Красовский заочно получил пять лет заключения с конфискацией имущества. Бывший директор Russia Today неоднократно призывал к геноциду украинцев.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Подробности

В ходе следственно-оперативных действий СБУ собрала обоснованные доказательства вины бывшего директора вещания прокремлевского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского в преступлениях против Украины.

В частности, он с февраля 2022 года публично поддерживал полномасштабное вторжение россии, оправдывал преступления оккупантов и призывал к геноциду украинского народа.

Свои "тезисы" пропагандист распространял во время эфиров на Russia Today, а также через подконтрольные Telegram-каналы. В настоящее время Кузнецов-Красовский признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации)

ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов)

Следовательно, пропагандисту заочно назначено пять лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, накануне СБУ объявила подозрение руководителю "Промсвязьбанка", контролирующему финансовые учреждения на оккупированных территориях.