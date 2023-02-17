Пропагандиста RT Антона Кузнєцова-Красовського заочно засудили до п’яти років

Ексдиректор Russia Today закликав до геноциду українців

Російський пропагандист Антон Кузнєцов-Красовський заочно отримав п'ять років ув’язнення з конфіскацією майна. Колишній директор Russia Today неодноразово закликав до геноциду українців.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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У ході слідчо-оперативних дій СБУ зібрала обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України.

Зокрема, він з лютого 2022 року публічно підтримував повномасштабне вторгнення рф, виправдовував злочини окупантів та закликав до геноциду українського народу.

Свої "тези" пропагандист поширював під час ефірів на Russia Today, а також через підконтрольні Telegram-канали. Наразі Кузнєцова-Красовського визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації)

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів)

Відтак, пропагандисту заочно призначено п'ять років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні СБУ оголосила підозру керівнику "Промсвязьбанку", який контролює фінансові установи на окупованих територіях.