Пропагандиста RT Антона Кузнєцова-Красовського заочно засудили до п’яти років

П’ять років ув’язнення: столичний суд заочно засудив пропагандиста Антона Кузнєцова-Красовського
Російський пропагандист Антон Кузнєцов-Красовський заочно отримав п'ять років ув’язнення з конфіскацією майна. Колишній директор Russia Today неодноразово закликав до геноциду українців.
Про це інформує пресслужба СБУ.
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Деталі
У ході слідчо-оперативних дій СБУ зібрала обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України.
Зокрема, він з лютого 2022 року публічно підтримував повномасштабне вторгнення рф, виправдовував злочини окупантів та закликав до геноциду українського народу.
Свої "тези" пропагандист поширював під час ефірів на Russia Today, а також через підконтрольні Telegram-канали. Наразі Кузнєцова-Красовського визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації)
- ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів)
Відтак, пропагандисту заочно призначено п'ять років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, напередодні СБУ оголосила підозру керівнику "Промсвязьбанку", який контролює фінансові установи на окупованих територіях.