Перевозил кокаин в желудке: СБУ арестовала на границе наркоторговца
Сотрудники Службы безопасности Украины остановили попытку латиноамериканских наркокартелей установить канал по контрабанде кокаина в Украину. Спецслужбы арестовали на границе наркокурьера, который перевозил в своем желудке кокаин на сумму 3,5 миллиона гривен из Латинской Америки.
Об этом сообщает СБУ.
Что известно про наркокурьера
Сообщается, что для незаметной перевозки наркотика через границу преступники помещали его в специальные капсулы, которые затем глотали. В одном переходе наркокурьер мог перевозить в желудке до полукилограмма кокаина стоимостью около 3,5 миллиона гривен.
При этом контрабандный маршрут включал транзит через несколько европейских стран, после чего наркотики доставляли в Одессу для последующей продажи.
Как злоумышленники переправляли товар
СБУ также сообщается, что участники этой незаконной деятельности регулярно получали значительные доходы. Следствие установило, что организацией преступной деятельности занималась представительница криминального мира Сумщины в сотрудничестве с соучастником, который отправился в одну из стран Латинской Америки.
Там мужчина установил связи с местными наркоторговцами, приобретал кокаин и отправлял его своим партнерам в Украину. В частности, один из жителей Одессы получал контрабандный товар и занимался поиском дилеров для его продажи.
"Для перевозки наркотиков из-за границы фигуранты регулярно привлекали наркокурьеров, получавших свой "процент" из каждой партии "товара". Таких "перевозчиков" подыскивали среди лиц, которые освобождались от призыва и могли свободно пересекать границу", — говорится в сообщении.
В ходе операции сотрудники СБУ на таможенном посту задержали одного из участников наркогруппировки, который пытался ввезти в Украину почти полкилограмма кокаина. После этого были задержаны еще два участника преступной группы — организатор наркотрафика и его соучастник из Одессы, которые подготовили встречу с курьером.
Напомним, что сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении правоохранителей из Харьковской области. Они в составе организованной преступной группы "охотились" за наркозависимыми людьми, чтобы выбить у них деньги.