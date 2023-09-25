Перевозил кокаин в желудке: СБУ арестовала на границе наркоторговца

Задержание наркоторговца. Фото: t.me/SBUkr

Сотрудники Службы безопасности Украины остановили попытку латиноамериканских наркокартелей установить канал по контрабанде кокаина в Украину. Спецслужбы арестовали на границе наркокурьера, который перевозил в своем желудке кокаин на сумму 3,5 миллиона гривен из Латинской Америки.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно про наркокурьера

Сообщается, что для незаметной перевозки наркотика через границу преступники помещали его в специальные капсулы, которые затем глотали. В одном переходе наркокурьер мог перевозить в желудке до полукилограмма кокаина стоимостью около 3,5 миллиона гривен.

При этом контрабандный маршрут включал транзит через несколько европейских стран, после чего наркотики доставляли в Одессу для последующей продажи.

Задержание наркокурьера. Фото:

t.me/SBUkr

Как злоумышленники переправляли товар

СБУ также сообщается, что участники этой незаконной деятельности регулярно получали значительные доходы. Следствие установило, что организацией преступной деятельности занималась представительница криминального мира Сумщины в сотрудничестве с соучастником, который отправился в одну из стран Латинской Америки.

Там мужчина установил связи с местными наркоторговцами, приобретал кокаин и отправлял его своим партнерам в Украину. В частности, один из жителей Одессы получал контрабандный товар и занимался поиском дилеров для его продажи.

"Для перевозки наркотиков из-за границы фигуранты регулярно привлекали наркокурьеров, получавших свой "процент" из каждой партии "товара". Таких "перевозчиков" подыскивали среди лиц, которые освобождались от призыва и могли свободно пересекать границу", — говорится в сообщении.

В ходе операции сотрудники СБУ на таможенном посту задержали одного из участников наркогруппировки, который пытался ввезти в Украину почти полкилограмма кокаина. После этого были задержаны еще два участника преступной группы — организатор наркотрафика и его соучастник из Одессы, которые подготовили встречу с курьером.

Товар наркокурьера. Фото:

t.me/SBUkr

Напомним, что сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении правоохранителей из Харьковской области. Они в составе организованной преступной группы "охотились" за наркозависимыми людьми, чтобы выбить у них деньги.