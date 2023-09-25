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Перевозив кокаїн у шлунку: СБУ заарештувала на кордоні наркоторговця

25 вересня 2023 13:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Перевозив кокаїн у шлунку: СБУ заарештувала на кордоні наркоторговця
Затримання наркоторговця. Фото: t.me/SBUkr
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники Служби безпеки України зупинили спробу латиноамериканських наркокартелів встановити канал контрабанди кокаїну в Україну. Спецслужби заарештували на кордоні наркокур'єра, який перевозив у своєму шлунку кокаїн на суму 3,5 мільйона гривень із Латинської Америки.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про наркокур'єра

Повідомляється, що для непомітного перевезення наркотику через кордон злочинці поміщали його в спеціальні капсули, які потім ковтали. В одному переході наркокур'єр міг перевозити у шлунку до пів кілограма кокаїну вартістю близько 3,5 мільйона гривень.

При цьому контрабандний маршрут включав транзит через кілька європейських країн, після чого наркотики доставляли до Одеси для подальшого продажу.

Затримання наркокур'єра
Затримання наркокур'єра. Фото:
t.me/SBUkr

Як зловмисники переправляли товар

СБУ також повідомляється, що учасники цієї незаконної діяльності регулярно отримували значні прибутки. Слідство встановило, що організацією злочинної діяльності займалася представниця кримінального світу Сумщини у співпраці із співучасником, який вирушив до однієї з країн Латинської Америки.

Там чоловік встановив зв'язки з місцевими наркоторговцями, набував кокаїну та відправляв його своїм партнерам в Україну. Зокрема, один із мешканців Одеси отримував контрабандний товар та займався пошуком дилерів для його продажу.

"Для перевезення наркотиків з-за кордону фігуранти регулярно залучали наркокур'єрів, які отримували свій "відсоток" з кожної партії "товару". Таких "перевізників" підшукували серед осіб, які звільнялися від призову і могли вільно перетинати кордон", — йдеться у повідомленні.

У ході операції співробітники СБУ на митній посаді затримали одного з учасників наркоугруповання, який намагався завезти до України майже пів кілограма кокаїну. Після цього було затримано ще двох учасників злочинної групи — організатора наркотрафіку та його співучасника з Одеси, які підготували зустріч з кур'єром.

товар наркокур'єра
Товар наркокур'єра. Фото:
t.me/SBUkr

Нагадаємо, що співробітники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронців із Харківської області. Вони у складі організованої злочинної групи "полювали" за наркозалежними людьми, щоб вибити з них гроші.

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