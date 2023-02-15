Главе Балаклейского районного суда объявили о подозрении

Перешел на сторону врага: главе суда в Харьковской области объявили о подозрении
Председателя Балаклейского районного суда Харьковской области подозревают в сотрудничестве с оккупантами. Судьи объявлено о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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По поручению заместителя генерального прокурора и процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры председателю Балаклейского районного суда Харьковской области заочно уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
По данным следствия, председатель суда в апреле 2022 года уехал из Балаклеи в оккупированный Купянск. Там он добровольно занял псевдодолжность "и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения" в так называемой "ВГА Харьковской области".
"Подозреваемый предоставлял людям юридические консультации по законодательству россии. Также склонял их перейти на сторону врага и сотрудничать с оккупационными властями", — рассказали в прокуратуре.
Досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления ДБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение – сотрудники ДБР, Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины, Управления СБУ в Харьковской области и Департамент контрразведки СБУ.
Напомним, ранее сообщалось, что пять лет за решеткой проведет глава Харьковского окружного админсуда. По данным следствия, глава Харьковского окружного административного суда наладила преступный механизм получения денег за принятие решений в пользу заявителей.