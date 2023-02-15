Очільнику Балаклійського районного суду оголосили про підозру

Суддя отримав посаду в окупаційній адміністрації у Куп'янську

Голову Балаклійського районного суду Харківської області підозрюють у співпраці з окупантами. Судді оголошено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Подробиці

За дорученням заступника генерального прокурора та за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури голові Балаклійського районного суду Харківської області заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, голова суду у квітні 2022 року виїхав з Балаклії до окупованого Куп’янська. Там він добровільно обійняв псевдопосаду "и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения" у так званій "ВГА Харьковской области".

"Підозрюваний надавав людям юридичні консультації щодо законодавства рф. Також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою", — розповіли у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – співробітники ДБР, Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, Управління СБУ в Харківській області та Департамент контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що п'ять років за ґратами проведе очільниця Харківського окружного адмінсуду. За даними слідства, голова Харківського окружного адміністративного суду налагодила злочинний механізм одержання грошей за прийняття рішень на користь заявників.