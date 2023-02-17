Суд признал виновной жительницу Черкасс в развращении собственной малолетней дочери: подробности

Передавала малолетнюю дочь для сексуальной эксплуатации: суд вынес приговор горе-матери из Черкасс
Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали в суде вину матери из Черкасс. Женщина принуждала ребенка к участию в создании порнографии.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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Что решил суд
Суд признал женщину виновной в торговле и развращении собственного ребенка (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301). Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.
"Прокуроры доказали, что с 2019 года мать развращала собственную малолетнюю дочь. Она заставляла ее к участию в создании детской порнографии. В дальнейшем сбывала изготовленные материалы за деньги. Также доказано, что осужденная неоднократно передавала дочь для изготовления порнографического контента взрослому мужчине". Таким образом она хотела обогатиться за счет малолетнего ребенка", — говорится в сообщении.
На основании приговора суда сведения о женщине будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.
Напомним, на Буковине приговорили 77-летнего черновчанина и 68-летнего заведующего отделением одного из черновицких колледжей к 15 и 12 годам за решеткой. Они занимались развращением несовершеннолетних девушек, а также снимали детскую порнографию на видео.