Суд визнав винною жительку Черкас у розбещенні власної малолітньої доньки: подробиці

Суд визнав жінку винною у розбещенні власної доньки

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину матері з Черкас. Жінка примушувала дитину до участі у створенні порнографії.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Що вирішив суд

Суд визнав жінку винною у торгівлі і розбещенні власної дитини (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301). Їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

"Прокурори довели, що з 2019 року мати розбещувала власну малолітню доньку. Вона примушувала її до участі у створенні дитячої порнографії. В подальшому збувала виготовлені матеріали за гроші. Також доведено, що засуджена неодноразово передавала доньку для виготовлення порнографічного контенту дорослому чоловіку. В такий спосіб хотіла збагатитися за рахунок малолітньої дитини", — йдеться у повідомленні.

На підставі вироку суду відомості щодо жінки будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Нагадаємо, на Буковині засудили 77-річного чернівчанина та 68-річного завідувача відділення одного з чернівецьких коледжів до 15 та 12 років за ґратами. Вони займались розбещуванням неповнолітніх дівчат, а також знімали дитячу порнографію на відео.