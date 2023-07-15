Пашу "Мерседеса" отправили в СИЗО с залогом более 33 млн грн
Скандального митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла отправили в СИЗО до 14 августа. Он может внести залог в размере более 33 млн грн.
Об этом сообщает Bihus.
Паша "Мерседес" в СИЗО
Для митрополита Павла суд назначил залог 33 миллиона 300 тысяч гривен.
Недавно Служба безопасности Украины объявила митрополиту Павлу о новом подозрении, в частности, за отрицание вооруженной агрессии России против Украины.
"За день до объявления ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства. Также фигурант назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года", — сообщили спецслужбы.
В суде Паша Мерседес сказал, что не считает Россию врагом, ведь у него там живет сестра.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной деятельности против Украины, в которых принимал участие митрополит УПЦ (МП) Павел. А именно настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь).
Также мы писали, что 30 июня в Соломенском районном суде состоялось судебное заседание по делу митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура требовала продлить ему круглосуточный домашний арест.
Добавим, 29 июня ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что митрополит УПЦ (МП) Павел приехал в Киево-Печерскую Лавру. Однако в Киевской областной прокуратуре это опровергли.