Пашу "Мерседеса" отправили в СИЗО с залогом более 33 млн грн

Наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре митрополит Павел. Фото: google.com

Скандального митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла отправили в СИЗО до 14 августа. Он может внести залог в размере более 33 млн грн.

Об этом сообщает Bihus.

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Для митрополита Павла суд назначил залог 33 миллиона 300 тысяч гривен.

Недавно Служба безопасности Украины объявила митрополиту Павлу о новом подозрении, в частности, за отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

"За день до объявления ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства. Также фигурант назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года", — сообщили спецслужбы.

В суде Паша Мерседес сказал, что не считает Россию врагом, ведь у него там живет сестра.

Пост Bihus. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной деятельности против Украины, в которых принимал участие митрополит УПЦ (МП) Павел. А именно настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь).

Также мы писали, что 30 июня в Соломенском районном суде состоялось судебное заседание по делу митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура требовала продлить ему круглосуточный домашний арест.

Добавим, 29 июня ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что митрополит УПЦ (МП) Павел приехал в Киево-Печерскую Лавру. Однако в Киевской областной прокуратуре это опровергли.