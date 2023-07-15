Пашу "Мерседеса" відправили у СІЗО із заставою в понад 33 млн грн

Намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло. Фото: google.com

Скандального митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла відправили у СІЗО до 14 серпня. Він може внести заставу у розмірі понад 33 млн грн.

Про це повідомляє Bihus.

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Для митрополита Павла суд призначив заставу 33 мільйони 300 тисяч гривень.

Нещодавно Служба безпеки України оголосила митрополиту Павлу про нову підозру, зокрема за заперечення збройної агресії Росії проти України.

"За день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відеоінтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року", — повідомили спецслужби.

У суді Паша "Мерседес" сказав, що не вважає Росію ворогом, адже у нього там живе сестра.

Допис Bihus. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, у яких брав участь митрополит УПЦ (МП) Павло. А саме настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь).

Також ми писали, що 30 червня у Солом’янському районному суді відбулося судове засідання у справі митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура вимагала продовжити йому цілодобовий домашній арешт.

Додамо, 29 червня низка Telegram-каналів опублікувала інформацію про те, що митрополит УПЦ (МП) Павло приїхав у Києво-Печерську Лавру. Однак у Київській обласній прокуратурі це спростували.