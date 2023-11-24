Оригинальный способ контрабанды — на границе разоблачили незаконную схему

Газовая цистерна с сигаретами внутри. Фото: ГПСУ

Пограничники обнаружили преступное намерение контрабандистов незаконно вывезти за границу крупную партию сигарет. На пункте пропуска "Красноильск" была остановлена газовая цистерна с сигаретами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Пограничники Черновицкого отряда предотвратили перевозку крупной партии контрабандных сигарет через пункт пропуска "Красноильск". Отмечается, что газовая цистерна с сигаретами приехала на границу ночью. В документах, предоставленных водителем пограничникам, было указано, что цистерна пуста.

По информации ГПСУ, сотрудники Черновицкого пограничного отряда знали о возможном незаконном перемещении табачных изделий. Водителя пригласили на углубленную проверку.

Сигареты в цистерне. Фото: ГПСУ

Контрабандные сигареты. Фото: ГПСУ

Газовая цистерна. Фото: ГПСУ

Контрабандные сигареты. Фото: ГПСУ

"Поняв, что его разоблачат, нарушитель начал всячески препятствовать движению своего автомобиля, вырывал электрические провода и уверял, что авто неисправно. В сопровождении пограничников грузовик все же доставили к месту углубленного досмотра в пункте пропуска "Порубное". Сканирование показало, что в цистерне действительно находятся ящики с сигаретами", — указали в ГПСУ.

В настоящее время продолжается изъятие табачных изделий из цистерны работниками ГПСУ.

Напомним, СБУ задержали контрабандистов при попытке нелегального вывоза авиационных запчастей. Запчасти авиадвигателей должны были попасть в Приднестровье, после чего отправлены заказчикам из Азии.

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