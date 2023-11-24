Оригінальний спосіб контрабанди — на кордоні викрили незаконну схему

Газова цистерна з сигаретами всередині. Фото: ДПСУ

Прикордонники виявили злочинний намір контрабандистів незаконно вивезти за кордон велику партію сигарет. На пункту пропуску "Красноїльськ" було зупинено газову цистерну з цигарками.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Прикордонники Чернівецького загону запобігли перевезенню великої партії контрабандних сигарет через пункт пропуску "Красноїльськ". Зазначається, що газова цистерна з сигаретами приїхала до кордону вночі. Натомість у документах, що надав водій прикордонникам, було зазначено про те, що цистерна порожня.

За інформацією ДПСУ, співробітники Чернівецького прикордонного загону знали про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів. Водія запросили до поглибленої перевірки.

Цигарки в цистерні. Фото: ДПСУ

Контрабандні цигарки. Фото: ДПСУ

Газова цистерна. Фото: ДПСУ

Контрабандні цигарки. Фото: ДПСУ

"Зрозумівши, що його викриють, порушник почав всіляко перешкоджати руху свого автомобіля, виривав електричні дроти та запевняв, що авто несправне. У супроводі прикордонників вантажівку все ж доставили до місця поглибленого огляду у пункті пропуску "Порубне". Сканування показало, що в цистерні дійсно знаходяться ящики з сигаретами", — вказали у ДПСУ.

Наразі триває вилучення тютюнових виробів з цистерни працівниками ДПСУ.

Нагадаємо, СБУ затримали контрабандистів під час спроби нелегального вивезення авіаційних запчастин. Запчастини авіадвигунів повинні були потрапити до Придністров'я, після чого відправлені замовникам з Азії.

Також ми писали, що прикордонники перехопили чотирьох "альпіністів", які намагалися потрапити до Словаччини. Свій шлях вони проклали через гори.