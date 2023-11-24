Оригінальний спосіб контрабанди — на кордоні викрили незаконну схему
Прикордонники виявили злочинний намір контрабандистів незаконно вивезти за кордон велику партію сигарет. На пункту пропуску "Красноїльськ" було зупинено газову цистерну з цигарками.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Прикордонники викрили контрабандні сигарети
Прикордонники Чернівецького загону запобігли перевезенню великої партії контрабандних сигарет через пункт пропуску "Красноїльськ". Зазначається, що газова цистерна з сигаретами приїхала до кордону вночі. Натомість у документах, що надав водій прикордонникам, було зазначено про те, що цистерна порожня.
За інформацією ДПСУ, співробітники Чернівецького прикордонного загону знали про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів. Водія запросили до поглибленої перевірки.
"Зрозумівши, що його викриють, порушник почав всіляко перешкоджати руху свого автомобіля, виривав електричні дроти та запевняв, що авто несправне. У супроводі прикордонників вантажівку все ж доставили до місця поглибленого огляду у пункті пропуску "Порубне". Сканування показало, що в цистерні дійсно знаходяться ящики з сигаретами", — вказали у ДПСУ.
Наразі триває вилучення тютюнових виробів з цистерни працівниками ДПСУ.
Нагадаємо, СБУ затримали контрабандистів під час спроби нелегального вивезення авіаційних запчастин. Запчастини авіадвигунів повинні були потрапити до Придністров'я, після чого відправлені замовникам з Азії.
Також ми писали, що прикордонники перехопили чотирьох "альпіністів", які намагалися потрапити до Словаччини. Свій шлях вони проклали через гори.
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