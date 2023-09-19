Оккупанты превратили ЗАЭС в пыточную, — правозащитники
Расследователи общественной организации Truth Hounds подготовили анализ, касающийся системных похищений, пыток и убийств сотрудников Запорожской атомной электростанции. Это осуществляется при содействии российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" с марта 2022 года.
Об этом представители Truth Hounds рассказали на пресс-конференции Ukraine Media Center.
Захватчики пытают работников ЗАЭС
В отчет вошли показания 14 очевидцев предполагаемых военных преступлений на территории ЗАЭС.
"Работников вывозили в лес и заставляли копать себе могилы, им угрожали, что убьют и изнасилуют их родственников. И это все происходило по меньшей мере при молчаливом согласии представителей корпорации "Росатом", а скорее всего, они были ими инициированы. Это все происходит, к сожалению, до сих пор", — подчеркнул исполнительный директор Truth Hounds Роман Авраменко.
Он отметил, что главная цель оккупантов состоит в том, чтобы работники подписывали контракты с "Росатомом" и охотнее шли на сотрудничество.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты удерживают в своих застенках около сотни энергодарцев. Среди них — 20 работников Запорожской АЭС.
Напомним, в течение недели возле Запорожской атомной электростанции раздавались сильные взрывы и выстрелы. Таким образом, российские оккупанты игнорируют любые принципы и нормы ядерной безопасности.