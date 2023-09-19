Окупанти перетворили ЗАЕС на катівню, — правозахисники

Громадської організації Truth Hounds. Фото: Ukraine Media Center

Розслідувачі громадської організації Truth Hounds підготували аналіз, що стосується системних викрадень, катувань та вбивств співробітників Запорізької атомної електростанції. Це здійснюється за сприяння російської держкорпорації з атомної енергії "Росатом" з березня 2022 року.

Про це представники Truth Hounds розповіли на пресконференції Ukraine Media Center.

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"Працівників вивозили в ліс та змушували копати собі могили, їм погрожували, що вб’ють та зґвалтують їхніх родичів. І це все відбувалося щонайменше за мовчазної згоди представників корпорації "Росатом", а швидше за все, вони були ними ініційовані. Це все відбувається, на жаль, і досі", — наголосив виконавчий директор Truth Hounds Роман Авраменко.

Він зауважив, що головна мета окупантів полягає в тому, щоб працівники підписували контракти з "Росатомом" та більш охоче йшли на співпрацю.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти утримують у своїх катівнях близько сотні енергодарців. Серед них — 20 працівників Запорізької АЕС.

Нагадуємо, упродовж тижня біля Запорізької атомної електростанції лунали сильні вибухи та постріли. Таким чином, російські окупанти ігнорують будь-які принципи та норми ядерної безпеки.