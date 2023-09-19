Окупанти перетворили ЗАЕС на катівню, — правозахисники
Розслідувачі громадської організації Truth Hounds підготували аналіз, що стосується системних викрадень, катувань та вбивств співробітників Запорізької атомної електростанції. Це здійснюється за сприяння російської держкорпорації з атомної енергії "Росатом" з березня 2022 року.
Про це представники Truth Hounds розповіли на пресконференції Ukraine Media Center.
Загарбники катують працівників ЗАЕС
До звітуувійшли свідчення 14 очевидців ймовірних воєнних злочинів на території ЗАЕС.
"Працівників вивозили в ліс та змушували копати собі могили, їм погрожували, що вб’ють та зґвалтують їхніх родичів. І це все відбувалося щонайменше за мовчазної згоди представників корпорації "Росатом", а швидше за все, вони були ними ініційовані. Це все відбувається, на жаль, і досі", — наголосив виконавчий директор Truth Hounds Роман Авраменко.
Він зауважив, що головна мета окупантів полягає в тому, щоб працівники підписували контракти з "Росатомом" та більш охоче йшли на співпрацю.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти утримують у своїх катівнях близько сотні енергодарців. Серед них — 20 працівників Запорізької АЕС.
Нагадуємо, упродовж тижня біля Запорізької атомної електростанції лунали сильні вибухи та постріли. Таким чином, російські окупанти ігнорують будь-які принципи та норми ядерної безпеки.