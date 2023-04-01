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Оккупанты довели до самоубийства: в Мелитополе парень выпрыгнул из окна

1 апреля 2023 15:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Мелитополе террор захватчиков довел до самоубийства молодого парня
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В оккупированном Мелитополе Запорожской области из окна пятого этажа городской больницы выпрыгнул и погиб молодой человек. Как известно, накануне смерти парня под конвоем доставили в травматологическое отделение представители оккупационной "полиции" Мелитополя.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По словам мэра, у врага сегодня паническое настроение, оно срывается на мирном населении.

 

"Враг не убегает из оккупированного города, а наоборот — мы видим, что они начали строить несколько новых линий обороны. Первую линию они начали строить между поселком Мирное и Терпенье — это буквально в 10 км от Мелитополя, также строят на границе между Запорожской и Донецкой областью и со стороны Херсона еще одни укрепления. Они хотят защищать наш город. Однако мы уверены, что у наших Вооруженных сил другие планы, и должны им помогать", — написал Федоров.

Напомним, в приложении "Дія" размещены военные облигации "Мелитополь". Благодаря Минцифру можно инвестировать в поддержку ВСУ и поражение россии. Стоимость облигации составляет 971 гривну.

Фото: иллюстративное

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