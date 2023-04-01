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Окупанти довели до самогубства: у Мелітополі хлопець вистрибнув з вікна

1 квітня 2023 15:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Мелітополі терор загарбників довів до самогубства молодого хлопця
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В окупованому Мелітополі Запорізької області з вікна п'ятого поверху міської лікарні вистрибнув і загинув молодий чоловік. Як відомо, напередодні смерті хлопця під конвоєм доправили до травматологічного відділення представники окупаційної "поліції" Мелітополя.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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За словами мера, у ворога сьогодні панічний настрій, він зривається на мирному населенні.

 

"Ворог не втікає з окупованого міста, а навпаки — ми бачимо, що вони почали будувати декілька нових ліній оборони. Першу лінію вони почали будувати між селищем Мирне та Терпіння  це буквально в 10 км від Мелітополя, також будують на кордоні між Запорізькою та Донецькою областю і з боку Херсона ще одні укріплення. Вони хочуть обороняти наше місто. Проте ми впевнені, що у наших Збройних сил інші плани, і маємо їм допомагати", — написав Федоров.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" розміщені військові облігації "Мелітополь".  Завдяки Мінцифри можна інвестувати на підтримку ЗСУ та поразку росії. Вартість облігації становить 971 гривню.

Фото: ілюстративне

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