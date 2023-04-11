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Оксану Марченко объявили в розыск: что известно

11 апреля 2023 21:51
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Оксану Марченко объявили в розыск: что известно
Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко. Фото: dw.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Супругу Виктора Медведчука объявили в розыск. Отмечается, что она скрывается от органов досудебного расследования.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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Розыск Оксаны Марченко

МВД Украины объявило в розыск Оксану Марченко — бывшую телеведущую и жену подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука.

Отмечается, что Марченко — лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования. Датой ее исчезновения указано 24 марта 2023, а местом — Соломенский район Киева.

Розыск Марченко касается уголовного дела по ст.110-2 Ч.3 "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

Информация дополняется.

Напомним, что недавно во Львовской области суд по представлению Службы безопасности Украины арестовал два земельных участка, принадлежащих жене Виктора Медведчука Оксане Марченко. На этих участках она незаконно построила гостиничный комплекс.

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