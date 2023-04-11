Оксану Марченко оголосили у розшук: що відомо

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко. Фото: dw.com

Дружину Віктора Медведчука оголосили в розшук. Зазначили, що вона переховується від органів досудового розслідування.

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.

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Розшук Оксани Марченко

МВС України оголосило в розшук Оксану Марченко — колишню телеведучу та дружину підозрюваного у держзраді проросійського політика Віктора Медведчука.

Зазначається, що Марченко є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Датою її зникнення вказане 24 березня 2023 року, а місцем — Солом'янський район Києва.

Розшук Марченко стосується кримінальної справи за ст.110-2 Ч.3 "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".

Інформація доповнюється.

Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині суд за поданням Служби безпеки України заарештував дві земельні ділянки, які належать дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко. На цих ділянках вона незаконно побудувала готельний комплекс.