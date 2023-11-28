Офис генпрокурора объявил подозрение генералу РФ, который отдал приказ обстрелять Умань в апреле

Последствия обстрела Умани 28 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Офис генерального прокурора объявил подозрение российскому генералу, приказавшему обстрелять Умань 28 апреля 2023 года. В результате атаки оккупантов погибли 23 мирных жителя, из них шестеро — дети.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Подозрение российскому генералу

"При процессуальном руководстве прокуроров Черкасской областной прокуратуры идентифицировано и сообщено о подозрении командующему дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.

Российский генерал. Фото: Офис генпрокурора

Ему инкриминировали нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, генерал РФ получил от военно-политического руководства страны боевые распоряжения нанести ракетные удары по конкретным объектам гражданской инфраструктуры в Умани. Они были определены в боевых документах с координатами местоположений.

Командующий отдал приказ подчиненным подразделениям дальней авиации России атаковать эти объекты высокоточными ракетами. После этого бомбардировщик совершил пуск двух крылатых ракет Х-101.

28 апреля этого года около 4:30 утра российские ракеты попали в гражданские объекты на территории города:

жилую девятиэтажку;

автомобильная стоянка.

В результате обстрела погибли 23 мирных жителя, в том числе шестеро детей. Телесные повреждения разной степени тяжести получили девять человек, еще один — считается пропавшим без вести.

Враг повредил семь жилых домов, шесть предприятий и 70 транспортных средств.

"В рамках уголовного производства устанавливаются все причастные лица к ракетной атаке", — говорится в сообщении.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Обстрел Умани

В ночь на 28 сентября враг нанес ракетный удар по Умани Черкасской области. В результате вражеской атаки повреждено около десяти многоквартирных домов. Новини.LIVE собрали фото последствий удара по многоэтажке в Умани.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях разрушений в Умани после ракетных обстрелов.

29 апреля, в Умани завершилась поисково-спасательная операция в результате атаки россиян на многоэтажку. В общей сложности из-под завалов удалось спасти 17 человек. В результате удара РФ по многоэтажке в Умани погибли 23 человека.