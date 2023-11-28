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Офіс генпрокурора оголосив підозру генералу РФ, який віддав наказ обстріляти Умань у квітні

28 листопада 2023 17:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Офіс генпрокурора оголосив підозру генералу РФ, який віддав наказ обстріляти Умань у квітні
Наслідки обстрілу Умані 28 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Офіс генерального прокурора оголосив підозру російському генералу, який наказав обстріляти Умань 28 квітня 2023 року. Внаслідок атаки окупантів загинуло 23 мирних жителі, з них шестеро — діти. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Підозра російському генералу

"За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури ідентифіковано та повідомлено про підозру командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Збройних сил РФ", — йдеться у повідомленні.

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Російський генерал. Фото: Офіс генпрокурора

Йому інкримінували порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, генерал РФ одержав від військово-політичного керівництва країни бойові розпорядження завдати ракетні удари по конкретним об’єктам цивільної інфраструктури Умані. Вони були визначені у бойових документах із координатами місць розташування.

Командувач віддав наказ підпорядкованим підрозділам дальньої авіації Росії атакувати ці об’єкти високоточними ракетами. Після цього бомбардувальник здійснив пуск двох крилатих ракет Х-101.

28 квітня цього року близько 4:30 ранку російські ракети влучили у цивільні об’єкти на території міста:

  • житлову дев’ятиповерхівку;
  • автомобільну стоянку.

Внаслідок обстрілу загинуло 23 мирних жителі, у тому числі шестеро дітей. Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали дев'ять людей, ще одна особа вважається зниклою безвісти.

Ворог пошкодив сім житлових будинків, шість підприємств та 70 транспортних засобів.

"У рамках кримінального провадження встановлюються усі причетні особи до ракетної атаки", — йдеться у повідомленні.

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот
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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Обстріл Умані

У ніч проти 28 вересня ворог завдав ракетного удару по Умані Черкаської області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено близько десяти багатоквартирних будинків. Новини.LIVE зібрали фото наслідків удару по багатоповерхівці в Умані.

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки руйнувань в Умані після ракетного обстрілу. 

29 квітня, в Умані завершилася пошуково-рятувальна операція внаслідок атаки росіян на багатоповерхівку. Загалом з-під завалів вдалося врятувати 17 осіб. Внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Умані загинули 23 людини. 

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