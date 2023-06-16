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Одному из заместителей Филатова объявили подозрение

16 июня 2023 10:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Одному из заместителей Филатова объявили подозрение
Обыск у чиновника. Фото: МВД
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Двух чиновников Днепровского горсовета подозревают в хищении средств, выделенных на покупку мебели для школ города. Один из фигурантов дела — заместитель мэра Днепра.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Подозрение чиновникам Днепровского горсовета

Правоохранители объявили подозрение двум чиновникам городского совета Днепра.

Речь идет, в частности, об одном из заместителей мэра Днепра Борисе Филатове.

Его и другого чиновника подозревают в убытках для коммунального бюджета при закупке мебели для учебных заведений города в рамках госпрограммы "Новая украинская школа".

Сумма ущерба, нанесенного двумя чиновниками, составляет более 3 млн грн.

Один из подозреваемых уже был отправлен под домашний арест.

Согласно ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, обоим злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы плюс конфискация имущества и запрет занимать определенные должности.

Подозрение заместителю городского головы Днепра
Подозрение заместителю городского головы Днепра

О ком именно идет речь

Днепровские местные Telegram-каналы утверждают, что подозрение получила заместитель городского головы Днепра Ксения Сушко.

Другой фигуранткой дела, согласно этой информации, является директор департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета Виктория Рог.

Кому именно объявили подозрение в Днепре
Кому именно объявили подозрение в Днепре

Напомним, что в декабре прошлого года подозрения были объявлены трем заместителям мэра Одессы.

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