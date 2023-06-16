Одному із заступників Філатова оголосили підозру
Двох чиновників Дніпровської міськради підозрюють у розкраданні коштів, виділених на купівлю меблів для шкіл міста. Одним із фігурантів справи є заступник міського голови Дніпра.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Підозра чиновникам Дніпровської міськради
Правоохоронці оголосили підозру двом чиновникам міської ради Дніпра.
Йдеться, зокрема, про одного заступників міського голови Дніпра Бориса Філатова.
Його та іншого посадовця підозрюють у збитках для комунального бюджету під час закупівлі меблів для навчальних закладів міста у рамках держпрограми “Нова українська школа”.
Сума збитків, завданих двома чиновниками, становить понад 3 млн грн.
Одного із підозрюваних уже відправили під домашній арешт.
Згідно із ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, обом зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі плюс конфіскація майна та заборона обіймати певні посади.
Про кого саме йдеться
Дніпровські місцеві Telegram-канали стверджують, що підозру отримала заступниця міського голови Дніпра Ксенія Сушко.
Іншою фігуранткою справи, згідно цієї інформації, є директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Вікторія Ріг.
Нагадаємо, що у грудні минулого року підозри були оголошені трьом заступникам міського голови Одеси.