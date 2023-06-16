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Одному із заступників Філатова оголосили підозру

16 червня 2023 10:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Одному із заступників Філатова оголосили підозру
Обшук у чиновника. Фото: МВС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Двох чиновників Дніпровської міськради підозрюють у розкраданні коштів, виділених на купівлю меблів для шкіл міста. Одним із фігурантів справи є заступник міського голови Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Підозра чиновникам Дніпровської міськради

Правоохоронці оголосили підозру двом чиновникам міської ради Дніпра.

Йдеться, зокрема, про одного заступників міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Його та іншого посадовця підозрюють у збитках для комунального бюджету під час закупівлі меблів для навчальних закладів міста у рамках держпрограми “Нова українська школа”.

Сума збитків, завданих двома чиновниками, становить понад 3 млн грн.

Одного із підозрюваних уже відправили під домашній арешт.

Згідно із ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, обом зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі плюс конфіскація майна та заборона обіймати певні посади.

Підозра заступнику міського голови Дніпра
Підозра заступнику міського голови Дніпра

Про кого саме йдеться

Дніпровські місцеві Telegram-канали стверджують, що підозру отримала заступниця міського голови Дніпра Ксенія Сушко.

Іншою фігуранткою справи, згідно цієї інформації, є директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Вікторія Ріг.

Кому саме оголосили підозру у Дніпрі
Кому саме оголосили підозру у Дніпрі

Нагадаємо, що у грудні минулого року підозри були оголошені трьом заступникам міського голови Одеси.

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