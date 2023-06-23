Одесский военком Борисов выезжал за границу законно, — Гуменюк

Глава Одесского ТЦК и СП Евгений Борисов. Фото: armyinform.com

Глава Одесского ТЦК и СП Евгений Борисов, ставший фигурантом скандала, связанного с приобретением недвижимости в Испании на миллионы евро, выезжал за границу законно. Он вернулся к работе и выполняет свои обязанности.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Свобода Live".

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Комментарий Гуменюк о скандале с Борисовым

"В настоящее время Борисов продолжает выполнять свои обязанности, поскольку служебное расследование не нашло оснований для отстранения от должности", — отметила Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что выезд Борисова в Испанию состоялся на законных основаниях и был санкционирован.

"Его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было выявлено. Другие обвинения, подозрения и т.д. расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем", — сказала Гуменюк.

Она объяснила, что военком выезжал на лечение.

Недавно Борисова обвиняли в получении огромной теневой прибыли от продажи "белых билетов", позволяющих избежать мобилизации. Позже он был отстранен от обязанностей, а по его "махинациям" была проведена проверка. Однако позже он вернулся к работе.

Что известно о скандале с Борисовым

Напомним, что расследование дела по скандальному военкому Евгения Борисова, которое проводит Государственное бюро расследований, получило новые подробности. Как оказалось, военный отдыхал в конце прошлого года в Испании.

Также мы писали, что скандал разворачивается вокруг военного комиссара из Одессы, который приобрел во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи недвижимость в Испании.