Одеський військком Борисов виїжджав за кордон законно, — Гуменюк

Очільник Одеського ТЦК та СП Євген Борисов. Фото: armyinform.com

Очільник Одеського ТЦК та СП Євген Борисов, який став фігурантом скандалу, пов'язаного з придбанням нерухомості в Іспанії на мільйони євро, виїжджав за кордон законно. Наразі він повернувся до роботи й виконує свої обов'язки.

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі Свобода Live.

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Коментар Гуменюк щодо скандалу з Борисовим

"Наразі Борисов продовжує виконувати свої обов'язки, оскільки службове розслідування не знайшло підстав для усунення з посади", — зазначила Гуменюк.

Речниця наголосила, що виїзд Борисова до Іспанії відбувся на законних підставах та був санкціонованим.

"Його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений. Тобто порушень не було виявлено. Інші звинувачення, підозри тощо розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо", — сказала Гуменюк.

Вона пояснила, що військком виїжджав на лікування.

Нещодавно Борисова звинувачували в отриманні величезного тіньового прибутку від продажу "білих квитків", які дозволяють уникнути мобілізації. Пізніше він був відсторонений від обов'язків, а щодо його "махінацій" було проведено перевірку. Проте він пізніше повернувся до роботи.

Що відомо про скандал із Борисовим

Нагадаємо, що розслідування справи щодо скандального військкома Євгена Борисова, яке проводить Державне бюро розслідувань, отримало нові подробиці. Як виявилось, військовий відпочивав наприкінці минулого року в Іспанії.

Також ми писали, що скандал розгортається навколо військового комісару з Одеси, який придбав під час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.