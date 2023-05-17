Одессита будут судить за аферу с документами моряка

Задержание афериста, зарабатывавшего на взятках с документами моряков. Фото: Киевская городская прокуратура

Преступная группа, организованная жителем Одессы, организовала схему оформления документов для моряков через взятки. Без взяток получить соответствующие документы было практически невозможно.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Суд над автором преступной схемы

Подольская окружная прокуратура Киева отправила в суд дело жителя Одессы, создавшего преступную схему по выдаче квалификационных документов моряка.

В обвинительном акте говорится о получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Детали преступления

Следствие установило, что подозреваемый одессит вместе с сообщниками разработали такой механизм, что люди, которым нужно было получить документы моряка, могли получить их только через подконтрольные участникам преступной группы фирмы-посредники, предоставив неправомерную выгоду за оформление соответствующих документов.

Без взятки такие документы получили практически невозможно. Зато благодаря взяткам документы моряка международного образца, свидетельство и медицинский сертификат получал практически каждый желающий.

Задержание и попытка побега

Злоумышленник был задержан в Одессе во время получения очередной части взятки в размере 1100 долларов США.

Мужчина пытался скрыться, выпрыгнув со второго этажа, но его поймали правоохранители.

Напомним, что в феврале коррупционную схему оформления документов моряков разоблачили в Одесской области.