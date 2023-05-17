Одессита будут судить за аферу с документами моряка
Преступная группа, организованная жителем Одессы, организовала схему оформления документов для моряков через взятки. Без взяток получить соответствующие документы было практически невозможно.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Суд над автором преступной схемы
Подольская окружная прокуратура Киева отправила в суд дело жителя Одессы, создавшего преступную схему по выдаче квалификационных документов моряка.
В обвинительном акте говорится о получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
Детали преступления
Следствие установило, что подозреваемый одессит вместе с сообщниками разработали такой механизм, что люди, которым нужно было получить документы моряка, могли получить их только через подконтрольные участникам преступной группы фирмы-посредники, предоставив неправомерную выгоду за оформление соответствующих документов.
Без взятки такие документы получили практически невозможно. Зато благодаря взяткам документы моряка международного образца, свидетельство и медицинский сертификат получал практически каждый желающий.
Задержание и попытка побега
Злоумышленник был задержан в Одессе во время получения очередной части взятки в размере 1100 долларов США.
Мужчина пытался скрыться, выпрыгнув со второго этажа, но его поймали правоохранители.
Напомним, что в феврале коррупционную схему оформления документов моряков разоблачили в Одесской области.