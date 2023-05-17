Одесита судитимуть за аферу із документами моряка

Затримання афериста, який заробляв на хабарях з документами моряків. Фото: Київська міська прокуратура

Злочинна група, яку організував мешканець Одеси, організувала схему оформлення документів для моряків через хабарі. Без хабарів отримати відповідні документи було фактично неможливо.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Суд над автором злочинної схеми

Подільська окружна прокуратура Києва відправила до суду справу мешканця Одеси, який створив злочинну схему щодо видачі кваліфікаційних документів моряка.

У обвинувальному акті йдеться про одержання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Деталі злочину

Слідство встановило, що підозрюваний одесит разом зі спільниками розробили такий механізм, що люди, яким потрібно було отримати документи моряка, могли отримати їх тільки через підконтрольні учасникам злочинної групи фірми-посередники, надавши неправомірну вигоду за оформлення відповідних документів.

Без хабаря такі документи отримали було фактично неможливо. Зате завдяки хабарям документи моряка міжнародного зразка, свідоцтво та медичний сертифікат отримував буквально кожен охочий.

Затримання і спроба втечі

Зловмисника затримали в Одесі під час отримання чергової частини хабаря у розмірі 1100 доларів США.

Чоловік намагався утекти, вистрибнувши з другого поверху, але його спіймали правоохоронці.

Нагадаємо, що в лютому корупційну схему оформлення документів моряків викрили в Одеській області.