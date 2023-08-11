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Обещали платить ежемесячно: во Львовской области разоблачили чиновников-взяточников

11 августа 2023 16:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Обещали платить ежемесячно: во Львовской области разоблачили чиновников-взяточников
СБУ задержали коррумпированных чиновников. Фото: Львовская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Чиновникам Госпродпотребслужбы Львовщины предлагали неправомерную выгоду правоохранителям, чтобы не реагировали на правонарушения. Давать взятки чиновники обещали ежемесячно.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

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"При процессуальном руководстве областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении начальнику Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области и начальнику одного из отделов этого же ведомства. Им инкриминируют предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение", — говорится в сообщении.

Злоумышленники обещали стражам порядка значительные суммы

По данным следствия, чиновники предложили работнику правоохранительного органа на систематической основе предоставлять неправомерную выгоду. Речь идет о двух тысячах долларов США ежемесячно.

Преступники надеялись, что за взятку сотрудники полиции не будут реагировать на административные и уголовные правонарушения, совершенные служащими Госпотребпотребслужбы.

После первого предложения получения неправомерной выгоды правоохранитель обратился в правоохранительные органы. В общей сложности был задокументирован факт предоставления 4 000 долларов США.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины разоблачила масштабную незаконную схему в КП "Городская ритуальная служба" Днепровского горсовета. Так, ежемесячно организаторы получали около семи миллионов гривен.

Напомним, в Одессе врач требовал 15 тысяч гривен за проведение бесплатной операции и оформление выписки. Пациентом оказался действующий военнослужащий, получивший ранения во время защиты Украины, и проходил лечение в военном госпитале, откуда направлен в медучреждение для проведения операции.

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