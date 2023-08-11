Обещали платить ежемесячно: во Львовской области разоблачили чиновников-взяточников
Чиновникам Госпродпотребслужбы Львовщины предлагали неправомерную выгоду правоохранителям, чтобы не реагировали на правонарушения. Давать взятки чиновники обещали ежемесячно.
Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.
"При процессуальном руководстве областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении начальнику Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области и начальнику одного из отделов этого же ведомства. Им инкриминируют предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение", — говорится в сообщении.
Злоумышленники обещали стражам порядка значительные суммы
По данным следствия, чиновники предложили работнику правоохранительного органа на систематической основе предоставлять неправомерную выгоду. Речь идет о двух тысячах долларов США ежемесячно.
Преступники надеялись, что за взятку сотрудники полиции не будут реагировать на административные и уголовные правонарушения, совершенные служащими Госпотребпотребслужбы.
После первого предложения получения неправомерной выгоды правоохранитель обратился в правоохранительные органы. В общей сложности был задокументирован факт предоставления 4 000 долларов США.
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
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