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Обіцяли платити щомісяця: на Львівщині викрили посадовців-хабарників

11 серпня 2023 16:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Обіцяли платити щомісяця: на Львівщині викрили посадовців-хабарників
СБУ затримали корумпованих посадовців. Фото: Львівська обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Посадовців Держпродспоживслужби Львівщини пропонували неправомірну вигоду правоохоронцям, щоб не реагували на правопорушення. Давати хабаря чиновники обіцяли щомісяця.

Про це повідомили у Львівські обласній прокуратурі.

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"За процесуального керівництва обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру начальнику Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області та начальнику одного із відділів цього ж відомства. Їм інкримінують пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище", — говориться у повідомленні.

Зловмисники обіцяли правоохоронцям значні суми 

За даними слідства, посадовці запропонували працівнику правоохоронного органу на систематичний основі надавати неправомірну вигоду. Йдеться про дві тисячі доларів США щомісячно. 

Злочинці сподівалися, що за хабар працівники поліції не реагуватимуть на адміністративні та кримінальні правопорушення, вчинені службовцями Держпродспоживслужби. 

Після першої пропозиції одержання неправомірної вигоди правоохоронець звернувся  до правоохоронних органів. Загалом було задокументовано факт надання  4 000 доларів США. 

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Раніше ми повідомляли, Служба безпеки України викрила масштабну незаконну схему у КП "Міська ритуальна служба" Дніпровської міськради. Так, щомісяця організатори отримували близько семи млн гривень. 

Нагадуємо, в Одесі лікар вимагав 15 тисяч гривень за проведення безкоштовної операції та оформлення виписки. Пацієнтом виявився діючий військовослужбовець, який отримав поранення під час захисту України, та проходив лікування у військовому шпиталі, звідки направлений до медзакладу для проведення операції.

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