Обіцяли платити щомісяця: на Львівщині викрили посадовців-хабарників

СБУ затримали корумпованих посадовців. Фото: Львівська обласна прокуратура

Посадовців Держпродспоживслужби Львівщини пропонували неправомірну вигоду правоохоронцям, щоб не реагували на правопорушення. Давати хабаря чиновники обіцяли щомісяця.

Про це повідомили у Львівські обласній прокуратурі.

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"За процесуального керівництва обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру начальнику Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області та начальнику одного із відділів цього ж відомства. Їм інкримінують пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище", — говориться у повідомленні.

Зловмисники обіцяли правоохоронцям значні суми

За даними слідства, посадовці запропонували працівнику правоохоронного органу на систематичний основі надавати неправомірну вигоду. Йдеться про дві тисячі доларів США щомісячно.

Злочинці сподівалися, що за хабар працівники поліції не реагуватимуть на адміністративні та кримінальні правопорушення, вчинені службовцями Держпродспоживслужби.

Після першої пропозиції одержання неправомірної вигоди правоохоронець звернувся до правоохоронних органів. Загалом було задокументовано факт надання 4 000 доларів США.

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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