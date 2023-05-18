Обворовали карточки 10 тыс. человек: полиция разоблачила более 50 мошенников в Украине

Стражи порядка во время обысков у фигурантов. Фото: коллаж Новости.LIVE

Правоохранители Нацполиции ликвидировали масштабную мошенническую схему, работавшую в 20 регионах Украины. Мошенники присвоили деньги со счетов более 10 тысяч граждан на сумму более 15 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Масштабная мошенническая схема

В ходе расследования полицейские установили 11 сообществ: злоумышленники объединялись на закрытых тематических каналах и форумах. Администраторы таких сообществ размещали объявления по поводу "подработки": желающие должны были создавать и рассылать фишинговые ссылки, очень похожие на ссылки официальных ресурсов, для получения данных банковских карт граждан.

Фишинг маскировали разными способами: от предложений оформления денежных выплат до продажи разных товаров, в основном — бытовой техники. Также фигуранты производили поиск потенциальных пострадавших на торговых онлайн-площадках. Злоумышленники писали продавцам товаров, выдавая себя за покупателей. Переписку переводили в посторонние мессенджеры, туда посылали фишинговые ссылки. На мошеннических сайтах предлагалось ввести данные банковской карты якобы для зачисления денег за проданный товар.

После этого информация о банковских картах, которые вводили потерпевшие на мошеннических сайтах, автоматически становились известны фигурантам. В дальнейшем они "выводили" деньги граждан на подконтрольные счета.

Сколько граждан пострадало от мошеннических афер

По предварительным данным, от противоправной деятельности пострадало более 10 тысяч граждан. В настоящее время известно, что фигуранты присвоили 15 миллионов гривен, однако окончательная сумма ущерба будет установлена в ходе расследования.

Сотрудники полиции идентифицировали 56 причастных к мошенничеству лиц, а затем провели обыски по местам жительства фигурантов в 20 областях Украины. По их результатам изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Какое наказание ждет злоумышленников

Следователи расследуют уголовные производства по ч. 3, 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Готовятся материалы для объявления подозрения злоумышленникам.

Киберполиция также напомнила гражданам об опасности перехода по подозрительным гиперссылкам.

"Любые отличия в URL могут свидетельствовать, что пользователь оказался на фишинговом ресурсе. Рекомендуем никогда не указывать конфиденциальную информацию, в частности данные банковских карт, на подозрительных сайтах. Продавая или покупая товары на платформах объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в посторонние мессенджеры: ведь мошенники могут присылать фишинговые ссылки", — подчеркнули правоохранители.

Напомним, недавно в Киевской области мошенник обманул своего родственника военного и сымитировал кражу. Злоумышленник присвоил более 12 тысяч долларов.