На Київщині шахрай обманув військового та зімітував крадіжку

Шахрай, який вкрав гроші у військового. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 травня, Андрій Нєбитов повідомив, що військового України обікрав родич. Він обманув армійця та привласнив понад 12 тисяч доларів.

Про це інформує начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у своєму телеграм каналі.

Читайте також:

Обман військового

Андрій Нєбитов написав, що 32-річний чоловік з Ржищева обманув військового та зімітував крадіжку. Він скористався довірою потерпілого та шахрайським шляхом привласнив понад 12 тисяч доларів.

Головне управління Національної поліції Київської області з’ясували, що військовий переказував гроші родичу для зберігання, але він витрачав їх на власний розсуд. Коли прийшов час віддавати кошти, зловмисник намагався збрехати про викрадення грошей з салону його автомобіля.

Нагадаємо, що четверо спільників представлялись військовослужбовцями ЗСУ та видурювали гроші у громадян, продаючи неіснуючі товари. Поліцейські на даний час встановили, що шахраї ошукали 13 громадян та заволоділи майже 600 тисячами гривень.

Чоловік, який перебуває в СІЗО в Одесі, засуджений за майнові злочини та очікував переведення до в'язниці на виконання п'ятирічного терміну позбавлення волі, вирішив зайнятися шахраюванням. Тепер йому загрожує додаткове тривале ув'язнення.