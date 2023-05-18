В Киевской области мошенник обманул военного и сымитировал кражу

Мошенник, укравший деньги у военного. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 мая, Андрей Небитов сообщил, что военного Украины обокрал родственник. Он обманул армейца и присвоил более 12 тысяч долларов.

Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в своем телеграм канале.

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Обман военного

Андрей Небитов написал, что 32-летний мужчина из Ржищева обманул военного и сымитировал кражу. Он воспользовался доверием потерпевшего и мошенническим путем присвоил более 12 тысяч долларов.

Главное управление Национальной полиции Киевской области выяснили, что военный переводил деньги родственнику для хранения, но он тратил их по собственному усмотрению. Когда пришло время отдавать средства, злоумышленник пытался соврать о краже денег из салона его автомобиля.

Напомним, что четверо подельников представлялись военнослужащими ВСУ и выдумывали деньги у граждан, продавая несуществующие товары. Полицейские сейчас установили, что мошенники обманули 13 граждан и завладели почти 600 тысячами гривен.

Мужчина, находящийся в СИЗО в Одессе, осужден за имущественные преступления и ожидал перевода в тюрьму на исполнение пятилетнего срока лишения свободы, решил заняться мошенничеством. Теперь ему грозит дополнительное продолжительное заключение.