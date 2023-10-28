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Непогода в Украине — в ГСЧС назвали количество травмированных и погибших

28 октября 2023 20:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Непогода в Украине — в ГСЧС назвали количество травмированных и погибших
Спасатели устраняют последствия непогоды. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 28 октября, Украину охватила сильная непогода. В результате неблагоприятных погодных условий погибли три человека, еще 10 травмированы.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Последствия непогоды в Украине

Сообщается, что в результате непогоды в Украине повалено 353 дерева. Кроме того, повреждено 37 зданий в 14 областях и Киеве. К ликвидации последствий привлекли 1 тысячу спасателей и 260 единиц техники.

"На территории страны в результате усложнения погодных условий обесточено 1 тыс. 880 населенных пунктов в 16 областях, а именно: Киевская, Полтавская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Львовская, Донецкая, Харьковская, Ивано-Франковская, Винницкая", — говорят в ГСЧС, и добавляют, что сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Всего из-за неблагоприятных погодных условий погибли 3 человека, еще 10 травмированы.

Непогода в Украине
Спасатели устраняют последствия непогоды. Фото: ГСЧС
Непогода в Украине
Спасатели устраняют последствия непогоды. Фото: ГСЧС
Непогода в Украине
Спасатели устраняют последствия непогоды. Фото: ГСЧС

Непогода в Киеве

Напомним, что 28 октября из-за непогоды в Киеве затруднено дорожное движение. Из-за сваленных деревьев в некоторых местах невозможно проехать.

Добавим, что в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин. Еще в одном районе столицы оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

Поэтому ДТЭК предупредило о возможных отключениях электроэнергии в Киеве. 28 октября столицу Украины накрыла непогода, зафиксированы порывы ветра до 25 м/с.

 

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