Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Негода в Україні — у ДСНС назвали кількість травмованих та загиблих arrow

Негода в Україні — у ДСНС назвали кількість травмованих та загиблих

28 жовтня 2023 20:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Негода в Україні — у ДСНС назвали кількість травмованих та загиблих
Рятувальники ліквідують наслідки негоди. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 28 жовтня, Україну охопила сильна негода. Внаслідок несприятливих погодних умов загинули троє людей, ще 10 травмовані. 

Про це повідомляє ДСНС

Читайте також:

Наслідки негоди в Україні

Повідомляється, що внаслідок негоди в Україні повалено 353 дерева. Окрім цього, пошкоджено 37 будівель в 14 областях та Києві. До ліквідації наслідків залучили 1 тисячу рятувальників та 260 одиниць техніки. 

"На території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1 тис. 880 населених пунктів у 16 областях, а саме: Київській, Полтавській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Донецькій, Харківській, Івано-Франківській, Вінницькій", — кажуть у ДСНС і додають, що наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. 

Загалом через несприятливі погодні умови загинуло 3 людини, ще 10 травмовано. 

Негода в Україні
Рятувальники ліквідують наслідки негоди. Фото: ДСНС
Негода в Україні
Рятувальники ліквідують наслідки негоди. Фото: ДСНС
Негода в Україні
Рятувальники ліквідують наслідки негоди. Фото: ДСНС

Негода в Києві

Нагадаємо, що 28 жовтня через негоду в Києві ускладнений дорожній рух. Через повалені дерева в деяких місцях неможливо проїхати. 

Додамо, що внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків. Ще в одному районі столиці відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.

Через це ДТЕК попередило про можливі відключення електроенергії в Києві. 28 жовтня столицю України накрила негода, зафіксовано пориви вітру до 25 м/с.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі