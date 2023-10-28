Негода в Україні — у ДСНС назвали кількість травмованих та загиблих

Рятувальники ліквідують наслідки негоди. Фото: ДСНС

У суботу, 28 жовтня, Україну охопила сильна негода. Внаслідок несприятливих погодних умов загинули троє людей, ще 10 травмовані.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:

Наслідки негоди в Україні

Повідомляється, що внаслідок негоди в Україні повалено 353 дерева. Окрім цього, пошкоджено 37 будівель в 14 областях та Києві. До ліквідації наслідків залучили 1 тисячу рятувальників та 260 одиниць техніки.

"На території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1 тис. 880 населених пунктів у 16 областях, а саме: Київській, Полтавській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Донецькій, Харківській, Івано-Франківській, Вінницькій", — кажуть у ДСНС і додають, що наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.

Загалом через несприятливі погодні умови загинуло 3 людини, ще 10 травмовано.

Рятувальники ліквідують наслідки негоди. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки негоди. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки негоди. Фото: ДСНС

Негода в Києві

Нагадаємо, що 28 жовтня через негоду в Києві ускладнений дорожній рух. Через повалені дерева в деяких місцях неможливо проїхати.

Додамо, що внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків. Ще в одному районі столиці відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.

Через це ДТЕК попередило про можливі відключення електроенергії в Києві. 28 жовтня столицю України накрила негода, зафіксовано пориви вітру до 25 м/с.