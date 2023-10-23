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НАПК выявило у работников ТЦК необоснованные активы на сумму 255 млн грн

23 октября 2023 13:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
НАПК выявило у работников ТЦК необоснованные активы на сумму 255 млн грн
Проверка военно-учетных данных у военнообязанного. Фото: Facebook/ООТЦК и СП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Национальное агентство по предотвращению коррупции провело мониторинг образа жизни руководящего состава работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Агентство выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения более чем на 255 млн грн. Эту сумму обнаружили за последние полгода.

Об этом сообщили в НАПК.

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Проверка военкомов. Фото: НАПК

Незаконное обогащение владельцев ТЦК и СП

В июле 2023 года работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову за незаконное обогащение более чем на 188 млн грн и умышленное уклонение от несения службы. Бывший одесский военком стал известен после журналистского расследования о том, что его мать в прошлом году стала владелицей виллы в Испании стоимостью 3,7 млн евро. НАПК по результатам мониторинга обнаружило в собственности его жены, матери и тещи еще и ценный автопарк.

Также НАПК выявило признаки незаконного обогащения почти на 8,5 млн грн и у руководителя Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикала. Здесь также не обошлось без близких лиц — отца и жены, которые за последние годы приобрели движимое и недвижимое имущество за средства, законность происхождения которых доказать не смогли.

Переписывали имущество на родственников

Заместитель начальника Полтавского областного ТЦК также приобрел необоснованные активы, которые выявило НАПК. Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн грн.

Еще одним должностным лицом, по которому НАПК провело мониторинг образа жизни, стал начальник Самборского районного ТЦК Львовской области. Установлено, что декларант и его супруга на протяжении 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества. Разница между стоимостью активов и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн.

Таким образом, во время проведения мониторинга образа жизни руководителей ТЦК были обнаружены необоснованные активы и признаки незаконного обогащения на 255 млн 629 тыс грн.

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили чиновника за вымогательство взятки. Работник Болградского ТЦК помогал потенциальным призывникам избежать мобилизации.

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