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НАЗК виявило у працівників ТЦК необгрунтовані активи на суму 255 млн грн

23 жовтня 2023 13:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
НАЗК виявило у працівників ТЦК необгрунтовані активи на суму 255 млн грн
Перевірка військово-облікових даних у військовозобов'язаного. Фото: Facebook/ООТЦК та СП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Національне агентство з питань запобігання коруппції провело моніторинг способу життя керівного складу працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Агентство виявило необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на понад 255 млн грн. Цю суму виявили за останні пів року.

Про це повідомили у НАЗК.

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Перевірка воєнкомів. Фото: НАЗК

Незаконне збагачення осільників ТЦК і СП

У липні 2023 року працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби. Колишній одеський воєнком став відомим після журналістського розслідування про те, що його мати минулого року стала власницею вілли в Іспанії вартістю 3,7 млн євро. НАЗК за результатами моніторингу виявило у власності його дружини, матері та тещі ще й коштовний автопарк.

Також НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн і у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Тут також не обійшлося без близьких осіб — батька та дружини, які впродовж останніх років набули рухоме та нерухоме майно за кошти, законність походження яких довести не змогли.

Переписували майно на родичів 

Заступник начальника Полтавського обласного ТЦК також набув необґрунтованих активів, які виявило НАЗК. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн. 

Ще одним посадовцем, щодо якого НАЗК провело моніторинг способу життя, став начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області. Встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна. Різниця між вартістю активів та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн.

Таким чином, під час проведення моніторингу способу життя керівників ТЦК було виявлено необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення на 255 млн 629 тис грн. 

Раніше ми розповідали, що в Одеській області на лаву підсудних відправили чиновника за вимагання хабаря. Працівник Болградського ТЦК допомагав потенційним призовникам уникнути мобілізації.

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