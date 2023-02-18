СБУ задержала коллаборантку, которая приводила ракеты рф по школам и электроподстанциям

Колаборантка сдавала оккупантам позиции ВСУ и координаты энергообъектов

Служба безопасности Украины задержала сотрудничающую с оккупантами информаторку. Женщина сдавала захватчикам координаты школ и энергообъектов в Донецкой области.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Что известно

В предыдущие месяцы СБУ задержала четырех ее подельников на попытках передачи российским оккупантам разведданных о базировании ВСУ на Бахмутском и Краматорском направлениях. Из-за сотрудничества со следствием, преступники получили до восьми лет заключения.

В этот раз СБУ задержала вражескую информаторку, которая не только скрывалась от правосудия, но и продолжала разведывательно-подрывную деятельность против Украины. В частности, женщина сдавала оккупантам информацию о перемещении ВСУ в Донецкой области и предоставляла координаты объектов критической инфраструктуры и школ для дальнейших обстрелов.

На основании полученных доказательств злоумышленницы уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований).

Сейчас женщина взята под стражу.

Напомним, ранее мы писали, что в Херсоне правоохранители задержали коллаборанта, который помогал россиянам наладить железнодорожное сообщение с Крымом.