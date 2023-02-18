СБУ затримала колаборантку, яка наводила ракети рф по школах та електропідстанціях

Наводила ракети по школах та електропідстанціях: СБУ затримала коригувальницю вогню
Служба безпеки України затримала інформаторку, яка співпрацювала з окупантами. Жінка здавала загарбникам координати шкіл та енергооб'єктів у Донецькій області.
Про це інформує пресслужба СБУ.
-
Лише за добу окупанти обстріляли 10 областей України, — Зеленський
-
Ціни на продовольчу пшеницю вдається стримати завдяки Україні, — Метью Голлінгворт
-
Чи загрожує Україні продовольча криза у 2023-му: у Раді озвучили оцінки
-
Іспанський суд схвалив екстрадицію відомого хакера: що такого зробив чоловік
-
Прем'єрка Фінляндії розповіла, як ЄС міг би зупинити російську агресію ще у 2014 році
-
Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря: що відомо
-
За російську "дочку" Raiffeisen Bank взявся Мінфін США, — Reuters
-
Очільниця Єврокомісії та прем'єрка Фінляндії розповіли, як європейські уряди досі демонструють сексизм
-
Чергова атака з моря: росіяни запустили по Україні "Калібри"
-
У Туреччині врятували дитину та двох дорослих, які провели під завалами 300 годин
Що відомо
У попередні місяці СБУ затримала чотирьох її спільників на спробах передачі російським окупантам розвідданих про базування ЗСУ на Бахмутському і Краматорському напрямках. Через співпрацю зі слідством злочинці отримали до восьми років ув'язнення.
Цього разу СБУ затримала ворожу інформаторку, яка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України. Зокрема, жінка здавала окупантам інформацію про переміщення ЗСУ на Донеччині та надавала координати об’єктів критичної інфраструктури і шкіл для подальших обстрілів.
На підставі отриманих доказів зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).
Наразі жінку взято під варту.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Херсоні правоохоронці затримали колаборанта, який допомагав росіянам налагодити залізничне сполучення з Кримом.