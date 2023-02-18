СБУ затримала колаборантку, яка наводила ракети рф по школах та електропідстанціях

Колаборантка здавала окупантам позиції ЗСУ та координати енергооб'єктів

Служба безпеки України затримала інформаторку, яка співпрацювала з окупантами. Жінка здавала загарбникам координати шкіл та енергооб'єктів у Донецькій області.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Що відомо

У попередні місяці СБУ затримала чотирьох її спільників на спробах передачі російським окупантам розвідданих про базування ЗСУ на Бахмутському і Краматорському напрямках. Через співпрацю зі слідством злочинці отримали до восьми років ув'язнення.

Цього разу СБУ затримала ворожу інформаторку, яка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України. Зокрема, жінка здавала окупантам інформацію про переміщення ЗСУ на Донеччині та надавала координати об’єктів критичної інфраструктури і шкіл для подальших обстрілів.

На підставі отриманих доказів зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

Наразі жінку взято під варту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Херсоні правоохоронці затримали колаборанта, який допомагав росіянам налагодити залізничне сполучення з Кримом.