Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Нардепу, взорвавшему гранаты в сельсовете на Закарпатье, сообщили о подозрении arrow

Нардепу, взорвавшему гранаты в сельсовете на Закарпатье, сообщили о подозрении

16 декабря 2023 19:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Нардепу, взорвавшему гранаты в сельсовете на Закарпатье, сообщили о подозрении
Помещение сельсовета через мгновение до взрыва. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Депутату Сергею Батрину, взорвавшему гранаты во время заседания сессии сельсовета в Закарпатье, сообщили о подозрении. Речь идет о совершении террористического акта, что привело к тяжелым последствиям.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Читайте также:
прокуратура
Депутату-подрывателю сообщили о подозрении. Фото: скриншот

Депутату-подрывателю сообщили о подозрении

Как известно, 15 декабря 2023 года в с. Керецкий Хустского района во время заседания сессии сельсовета подозреваемый бросил на пол три гранаты. Они сразу сдетонировали.

"По обновленным данным, от подрыва гранат пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет", — сообщили в прокуратуре.

Пострадавших госпитализировали в несколько медучреждений области с телесными повреждениями разной степени тяжести. У большинства диагностировали осколочные ранения.

Мужчину задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье 15 декабря

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. Журналист Виталий Глагола рассказал, что могло стать причиной такого поступка.

Депутат-взрывник Сергей Батрин оставил дома предсмертную записку. По ее содержанию понятно, что он изначально планировал подрыв гранат во время заседания сельского совета.

Отмечается, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета, был не местным. Большинство жителей села его не знали.

Также правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете в Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.

Напомним, мужчину, который взорвал гранаты на заседании сельского совета в Закарпатье, не знают как депутата "Слуги народа" в Закарпатской области. Раньше никто с ним не сотрудничал и не был знаком.

В настоящее время известно о 26 пострадавших. Всех госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, а подрыватель — в реанимационном отделении медучреждения.

Также мы рассказывали, что депутат, взорвавший во время заседания сессии сельского совета на Закарпатье гранаты, пришел в сознание.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Актуальное по теме