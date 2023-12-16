Нардепу, взорвавшему гранаты в сельсовете на Закарпатье, сообщили о подозрении

Помещение сельсовета через мгновение до взрыва. Фото: скриншот

Депутату Сергею Батрину, взорвавшему гранаты во время заседания сессии сельсовета в Закарпатье, сообщили о подозрении. Речь идет о совершении террористического акта, что привело к тяжелым последствиям.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Депутату-подрывателю сообщили о подозрении. Фото: скриншот

Депутату-подрывателю сообщили о подозрении

Как известно, 15 декабря 2023 года в с. Керецкий Хустского района во время заседания сессии сельсовета подозреваемый бросил на пол три гранаты. Они сразу сдетонировали.

"По обновленным данным, от подрыва гранат пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет", — сообщили в прокуратуре.

Пострадавших госпитализировали в несколько медучреждений области с телесными повреждениями разной степени тяжести. У большинства диагностировали осколочные ранения.

Мужчину задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье 15 декабря

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. Журналист Виталий Глагола рассказал, что могло стать причиной такого поступка.

Депутат-взрывник Сергей Батрин оставил дома предсмертную записку. По ее содержанию понятно, что он изначально планировал подрыв гранат во время заседания сельского совета.

Отмечается, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета, был не местным. Большинство жителей села его не знали.

Также правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете в Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.

Напомним, мужчину, который взорвал гранаты на заседании сельского совета в Закарпатье, не знают как депутата "Слуги народа" в Закарпатской области. Раньше никто с ним не сотрудничал и не был знаком.

В настоящее время известно о 26 пострадавших. Всех госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, а подрыватель — в реанимационном отделении медучреждения.

Также мы рассказывали, что депутат, взорвавший во время заседания сессии сельского совета на Закарпатье гранаты, пришел в сознание.