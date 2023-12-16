Нардепу, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, повідомили про підозру

Приміщення сільради за мить до вибуху. Фото: скриншот

Депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати під час засідання сесії сільради на Закарпатті, повідомили про підозру. Йдеться про скоєння терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Депутату-підривнику повідомили про підозру. Фото: скриншот

Депутату підривнику повідомили про підозру

Як відомо, 15 грудня 2023 року у с. Керецьки Хустського району під час засідання сесії сільради підозрюваний кинув на підлогу три гранати. Вони одразу здетонували.

"За оновленими даними, від підриву гранат постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років", — повідомили в прокуратурі.

Постраждалих госпіталізували до кількох медзакладів області з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. У більшості діагностували осколкові поранення.

Чоловіка затримали. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті 15 грудня

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. Журналіст Віталій Глагола розповів, що могло стати причиною для такого вчинку.

Депутат-підривник Сергій Батрин залишив удома передсмертну записку. З її змісту зрозуміло, що він з самого початку планував підрив гранат під час засідання сільської ради.

Зазначається, що чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради, був не місцевим. Більша частина мешканців села його не знала.

Також правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

Нагадаємо, чоловіка, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, не знають як депутата "Слуги народу" у Закарпатській області. Раніше ніхто з ним не співпрацював та не був знайомим.

Наразі відомо про 26 постраждалих. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, семеро з них перебувають у важкому стані, а підривник — у реанімаційному відділенні медзакладу.

Також ми розповідали, що депутат, який підірвав під час засідання сесії сільської ради на Закарпатті гранати, прийшов до тями.