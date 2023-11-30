В Житомирской области военная часть незаконно хранила платы из драгоценных металлов
На Житомирщине обнаружили и предотвратили потерю 50 тонн микросхем с содержанием драгоценных металлов на общую сумму более 65 млн грн. Их обнаружили на территории воинской части в гаражах.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Обнаружение плат из драгоценных металлов
По инициативе Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества совместно с Департаментом аудита Минобороны выявлены и не допущены потери микросхем с содержанием драгоценных металлов в воинской части Житомирской области.
"При проверке найдены блоки с неизвестным содержанием в двух гаражах на территории воинской части. После осмотра выяснилось, что, согласно паспортным данным, в блоках — ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов", — отметили в министерстве.
Среди обнаружившихся металлов было:
- 28 килограммов золота;
- 60 килограммов серебра;
- 590 г металлов платиновой группы.
Возврат микросхем на учет
По информации Минобороны, платы должны храниться на балансе воинской части Житомирской области. Однако в ходе аудита стало известно, что микросхемы не состояли на учете воинской части.
Все обстоятельства, по какой причине имущество исчезло из учета и почему сохранялось неучтенным, устанавливают. Материалы внутреннего аудита будут переданы в прокуратуру для привлечения к ответственности виновных.
По словам Минобороны, сейчас все найденные микросхемы возвращены на учет. Их стоимость составила 65 млн. грн.
Напомним, на складах Министерства обороны Украины обнаружили около 1,5 кг золота общей стоимостью в 3,5 млн грн. До конца года его рассчитывают передать в Национальный банк Украины.
Также мы ранее писали, что в Польше украинка пыталась провести контрабандой драгоценные камни стоимостью более 950 тыс. злотых. Женщину задержали и изъяли драгоценности, спрятанные в носках и коробках с косметическими аксессуарами.
Читайте Новини.LIVE!