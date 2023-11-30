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В Житомирской области военная часть незаконно хранила платы из драгоценных металлов

30 ноября 2023 11:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Житомирской области военная часть незаконно хранила платы из драгоценных металлов
Плата с драгоценными сплавами. Фото: Минобороны
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На Житомирщине обнаружили и предотвратили потерю 50 тонн микросхем с содержанием драгоценных металлов на общую сумму более 65 млн грн. Их обнаружили на территории воинской части в гаражах.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Обнаружение плат из драгоценных металлов

По инициативе Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества совместно с Департаментом аудита Минобороны выявлены и не допущены потери микросхем с содержанием драгоценных металлов в воинской части Житомирской области.

"При проверке найдены блоки с неизвестным содержанием в двух гаражах на территории воинской части. После осмотра выяснилось, что, согласно паспортным данным, в блоках — ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов", — отметили в министерстве.

Среди обнаружившихся металлов было:

  • 28 килограммов золота;
  • 60 килограммов серебра;
  • 590 г металлов платиновой группы.

Возврат микросхем на учет

По информации Минобороны, платы должны храниться на балансе воинской части Житомирской области. Однако в ходе аудита стало известно, что микросхемы не состояли на учете воинской части.

Все обстоятельства, по какой причине имущество исчезло из учета и почему сохранялось неучтенным, устанавливают. Материалы внутреннего аудита будут переданы в прокуратуру для привлечения к ответственности виновных.

По словам Минобороны, сейчас все найденные микросхемы возвращены на учет. Их стоимость составила 65 млн. грн.

Сообщение о предотвращении потери плат
Уведомление о предотвращении потери плат. Фото: скриншот сообщения Минобороны

Напомним, на складах Министерства обороны Украины обнаружили около 1,5 кг золота общей стоимостью в 3,5 млн грн. До конца года его рассчитывают передать в Национальный банк Украины.

Также мы ранее писали, что в Польше украинка пыталась провести контрабандой драгоценные камни стоимостью более 950 тыс. злотых. Женщину задержали и изъяли драгоценности, спрятанные в носках и коробках с косметическими аксессуарами.

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