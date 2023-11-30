На Житомирщині військова частина незаконно зберігала плати з дорогоцінних металів

Плата з дорогоцінними металами. Фото: Міноборони

На Житомирщині виявили та запобігли втраті 50 тонн мікросхем з вмістом дорогоцінних металів на загальну суму понад 65 млн грн. Їх знайшли на території військової частини у гаражах.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Виявлення плат з дорогоцінних металів

За ініціативи Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони, виявлено та не допущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині.

"Під час перевірки знайдено блоки з невідомим вмістом в двох гаражах на території військової частини. Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках — орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів", — зазначили в міністерстві.

Серед металів, що виявили було:

28 кілограмів золота;

60 кілограмів срібла;

590 грамів металів платинової групи.

Повернення мікросхем на облік

За інформацією Міноборони, плати повинні були зберігатися на балансі військової частини Житомирської області. Однак, у ході аудиту стало відомо, що мікросхеми не перебували на обліку військової частини.

Наразі всі обставини, з якої причини майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють. Матеріали внутрішнього аудиту передадуть у прокуратуру для притягнення до відповідальності винних.

За словами Міноборони, зараз усі знайдені мікросхеми повернуті на облік. Їх вартість становила 65 млн грн.

Повідомлення про запобігання утраті плат. Фото: скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, на складах Міністерства оборони України знайшли близько 1,5 кг золота загальною вартістю у 3,5 млн грн. До кінця року його розраховують передати до Національного банку України.

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