На Житомирщині військова частина незаконно зберігала плати з дорогоцінних металів
На Житомирщині виявили та запобігли втраті 50 тонн мікросхем з вмістом дорогоцінних металів на загальну суму понад 65 млн грн. Їх знайшли на території військової частини у гаражах.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Виявлення плат з дорогоцінних металів
За ініціативи Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони, виявлено та не допущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині.
"Під час перевірки знайдено блоки з невідомим вмістом в двох гаражах на території військової частини. Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках — орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів", — зазначили в міністерстві.
Серед металів, що виявили було:
- 28 кілограмів золота;
- 60 кілограмів срібла;
- 590 грамів металів платинової групи.
Повернення мікросхем на облік
За інформацією Міноборони, плати повинні були зберігатися на балансі військової частини Житомирської області. Однак, у ході аудиту стало відомо, що мікросхеми не перебували на обліку військової частини.
Наразі всі обставини, з якої причини майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють. Матеріали внутрішнього аудиту передадуть у прокуратуру для притягнення до відповідальності винних.
За словами Міноборони, зараз усі знайдені мікросхеми повернуті на облік. Їх вартість становила 65 млн грн.
Нагадаємо, на складах Міністерства оборони України знайшли близько 1,5 кг золота загальною вартістю у 3,5 млн грн. До кінця року його розраховують передати до Національного банку України.
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