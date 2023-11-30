Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow На Житомирщині військова частина незаконно зберігала плати з дорогоцінних металів arrow

На Житомирщині військова частина незаконно зберігала плати з дорогоцінних металів

30 листопада 2023 11:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Житомирщині військова частина незаконно зберігала плати з дорогоцінних металів
Плата з дорогоцінними металами. Фото: Міноборони
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Житомирщині виявили та запобігли втраті 50 тонн мікросхем з вмістом дорогоцінних металів на загальну суму понад 65 млн грн. Їх знайшли на території військової частини у гаражах.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Читайте також:

Виявлення плат з дорогоцінних металів

За ініціативи Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони, виявлено та не допущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині. 

"Під час перевірки знайдено блоки з невідомим вмістом в двох гаражах на території військової частини. Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках — орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів", — зазначили в міністерстві.

Серед металів, що виявили було:

  • 28 кілограмів золота;
  • 60 кілограмів срібла; 
  • 590 грамів металів платинової групи.

Повернення мікросхем на облік

За інформацією Міноборони, плати повинні були зберігатися на балансі військової частини Житомирської області. Однак, у ході аудиту стало відомо, що мікросхеми не перебували на обліку військової частини.

Наразі всі обставини, з якої причини майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють. Матеріали внутрішнього аудиту передадуть у  прокуратуру для притягнення до відповідальності винних.

За словами Міноборони, зараз усі знайдені мікросхеми повернуті на облік. Їх вартість становила 65 млн грн. 

Повідомлення про запобігання утраті плат
Повідомлення про запобігання утраті плат. Фото: скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, на складах Міністерства оборони України знайшли близько 1,5 кг золота загальною вартістю у 3,5 млн грн. До кінця року його розраховують передати до Національного банку України. 

Також ми раніше писали, у Польщі українка намагалася провести контрабандою коштовне каміння вартістю понад 950 тис. злотих. Жінку затримали та вилучили коштовності, які вона заховала у шкарпетках та коробках з косметичними аксесуарами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі