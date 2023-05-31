В Житомирской области пьяный экс-коп устроил ДТП, чуть не убив ребенка
В Андрушевке Житомирской области водитель с явными признаками опьянения спровоцировал ДТП. Этот мужчина оказался бывшим сотрудником Нацполиции, уволенным в январе текущего года.
Об этом сообщили в Facebook-группе "Андрушівка сьогодні".
Пьяное ДТП
В городе Андрушевка Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие.
Два автомобиля Volkswagen столкнулись в центре, возле здания налоговой.
За рулем, как заявили свидетели ДТП, был известен в Андрушевке полицейский, который к тому же якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.
Подтверждение полиции
Полиция Житомирской области на своей Facebook-странице подтвердила факт ДТП в Андрушевке.
"Полицейские зафиксировали, что водитель Volkswagen Touareg находился с явными признаками алкогольного опьянения. Однако мужчина отказался от прохождения соответствующего обследования", — говорится в сообщении Нацполиции.
От действий этого водителя пострадал ребенок 2013 года рождения, который даже пришлось госпитализировать.
Уже бывший полицейский
Также в Нацполиции Житомирской области подтвердили информацию об участии в ДТП человека, причастного к правоохранительным структурам.
"Официально информируем: 33-летний мужчина — участник ДТП с января 2023 года не работает в Национальной полиции. Тогда он был уволен с должности полицейского местного отдела за нарушение дисциплины", — говорится в заявлении.
Против нарушителя открыли административные дела по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции) и ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КУоАП.
Напомним, что в мае в Одесской области разоблачили начальника отделов Управления патрульной полиции на вымогательстве и получении взятки за перевозку крупногабаритного груза.