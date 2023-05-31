В Житомирской области пьяный экс-коп устроил ДТП, чуть не убив ребенка

На месте ДТП в Андрушевке. Фото: Нацполиция Житомирской области

В Андрушевке Житомирской области водитель с явными признаками опьянения спровоцировал ДТП. Этот мужчина оказался бывшим сотрудником Нацполиции, уволенным в январе текущего года.

Об этом сообщили в Facebook-группе "Андрушівка сьогодні".

Читайте также:

Пьяное ДТП

В городе Андрушевка Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

Два автомобиля Volkswagen столкнулись в центре, возле здания налоговой.

За рулем, как заявили свидетели ДТП, был известен в Андрушевке полицейский, который к тому же якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подтверждение полиции

Полиция Житомирской области на своей Facebook-странице подтвердила факт ДТП в Андрушевке.

"Полицейские зафиксировали, что водитель Volkswagen Touareg находился с явными признаками алкогольного опьянения. Однако мужчина отказался от прохождения соответствующего обследования", — говорится в сообщении Нацполиции.

От действий этого водителя пострадал ребенок 2013 года рождения, который даже пришлось госпитализировать.

Уже бывший полицейский

Также в Нацполиции Житомирской области подтвердили информацию об участии в ДТП человека, причастного к правоохранительным структурам.

"Официально информируем: 33-летний мужчина — участник ДТП с января 2023 года не работает в Национальной полиции. Тогда он был уволен с должности полицейского местного отдела за нарушение дисциплины", — говорится в заявлении.

Против нарушителя открыли административные дела по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции) и ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КУоАП.

Напомним, что в мае в Одесской области разоблачили начальника отделов Управления патрульной полиции на вымогательстве и получении взятки за перевозку крупногабаритного груза.