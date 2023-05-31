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На Житомирщині п'яний екскоп влаштував ДТП, мало не вбивши дитину

31 травня 2023 12:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Житомирщині п'яний екскоп влаштував ДТП, мало не вбивши дитину
На місці ДТП у Андрушівці. Фото: Нацполіція Житомирської області
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У місті Андрушівка Житомирської області водій із явними ознаками сп’яніння спровокував ДТП. Цей чоловік виявився колишнім співробітником Нацполіції, якого звільнили у січні поточного року.

Про це повідомили у Facebook-групі "Андрушівка сьогодні".

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П’яна ДТП

У місті Андрушівка Житомирської області сталася дорожньо-транспортна пригода.

Два автомобіля Volkswagen зіткнулися у центрі, біля будівлі податкової.

За кермом, як заявили свідки ДТП, був відомий у Андрушівці правоохоронець, який до того ж нібито перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Підтвердження поліції

Поліція Житомирської області на своїй Facebook-сторінці підтвердила факт дорожньо-транспортної пригоди у Андрушівці.

"Поліцейські зафіксували, що водій Volkswagen Touareg перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Однак чоловік відмовився від проходження відповідного обстеження", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Від дій цього водія постраждала дитина 2013 року народження, яку навіть довелося госпіталізувати.

Вже колишній поліцейський

Також у Нацполіції Житомирської області підтвердили інформацію про участь у ДТП людини, причетної до правоохоронних структур.

"Офіційно інформуємо: 33-річний чоловік — учасник ДТП з січня 2023 року не працює у Національній поліції. Тоді він був звільнений з посади поліцейського місцевого відділу за порушення дисципліни", — йдеться у заяві.

Проти порушника відкрили адміністративні справи за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.

Нагадаємо, що у травні в Одеській області викрили начальника з відділів Управління патрульної поліції на вимаганні та одержанні хабаря за перевезення великогабаритного вантажу.

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