На Волыни женщина пыталась продать чужого ребенка
В Луцке при передаче ребенка незаконному покупателю задержали жительницу Волынской области. Оказалось, что женщина продавала ребенка подруги, которая отдала младенца сразу после родов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Уход за чужим ребенком
Следствие установило факт незаконной передачи младенца и попытки его продать.
В Волынской области 23-летняя женщина родила в апреле 2022 года нежелательного ребенка.
После домашних родов она на следующий же день отдала новорожденного сына подруге, которая некоторое время ухаживала за младенцем.
Попытка продать младенца
Когда ребенку исполнилось 11 месяцев, смотрительница решила продать младенца.
Сумма, которую женщина решила получить за чужого ребенка, составила 30 тысяч долларов. Никакие официальные соглашения не заключались, документы об усыновлении тоже не оформлялись.
Во время передачи ребенка в Луцке злоумышленницу и задержали.
Подозрение и судьба ребенка
Младенца изъяли и передали в больничное учреждение.
Женщине объявили подозрение. Сейчас суд определяется с избранием ей меры пресечения.
Напомним, ранее украинские правоохранители задержали банду, члены которой организовали схемы продажи детей за границу. За три года деятельности злоумышленники получили 1,2 миллиона евро прибыли.
Фото: Офис генерального прокурора