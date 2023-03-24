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​​​​​​​На Волині жінка намагалася продати чужу дитину

24 березня 2023 12:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Волинянку спіймали на спробі продати 11-місячне немовля
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Луцьку під час передачі дитини незаконному покупцю затримали мешканку Волинської області. Виявилося, що жінка продавала дитину подруги, яку та віддала відразу після пологів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Догляд за чужою дитиною

Слідство встановило факт незаконної передачі немовляти і спроби її продати.

У Волинській області 23-річна жінка народила у квітні 2022 року небажану дитину.

Після домашніх пологів вона наступного ж дня віддала новонародженого сина подрузі, яка певний час доглядала за немовлям.

Спроба продати немовля

Коли дитині виповнилося 11 місяців, доглядачка вирішила продати немовля.

Сума, яку жінка вирішила отримати за чужу дитину, становила 30 тисяч доларів США. Жодні офіційні угоди не укладалися, документи про усиновлення теж не оформлювалися.

Під час передачі дитини у місті Луцьку зловмисницю і затримали.

Підозра і доля дитини

Немовля вилучили і передали до лікарняного закладу.

Жінці ж оголосили підозру. Зараз суд визначається із обранням їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, що раніше українські правоохоронці затримали банду, члени якої організували схеми продажу дітей за кордон. За три роки діяльності зловмисники одержали 1,2 мільйон євро прибутку.

Фото: Офіс генерального прокурора

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